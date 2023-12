Die Nationale Kommission für die staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich hat einen neuen Tarif für die Stromübertragung genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt (Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt), hat eine Erhöhung des Tarifs für die Stromübertragungsdienste von NEC Ukrenergo um 9% ab dem 1. Januar 2024 genehmigt. Dies wurde von Ukrinform am Vortag berichtet.

Die Kosten für die Stromübertragung werden auf 528,57 Hrywnja/MWh steigen.

Darüber hinaus hat die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt, den Tarif für das Dispatch-Management ab dem 1. Januar um 9,5% – auf 104,57 Hrywnja/MWh – erhöht.

Es wird auch erwartet, dass der gesonderte Vorzugstarif für die Durchleitung für Unternehmen der „grünen“ Elektrometallurgie um 74% erhöht wird – von 209,42 Hrywnja/MWh auf 364,70 Hrywnja/MWh.