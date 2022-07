Neue Daten über die Verluste der russischen Armee sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden haben die Truppen des russischen Aggressorlandes in der Ukraine mindestens 100 Menschen verloren. Die Gesamtverluste der Angreifer belaufen sich auf etwa 37.300, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Sonntag, 10. Juli, mit.

Die gesamten feindlichen Kampfverluste werden auf:

personal – etwa 37.300 (+100) Mann ausgeschieden;

Panzer – 1.641 (+3) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 3.823 (+8) Einheiten;

Artilleriesysteme – 834 (+2) Einheiten;

MLRS – 247 (+0) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 108 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 217 (+0) Einheiten

hubschrauber – 188 (+1) Einheiten;

operativ-taktische UAV s – 676 (+2) Einheiten;

Marschflugkörper – 155 (+0) Einheiten;

Schiffe/Boote – 15 (+0) Einheiten;

Kraftfahrzeuge und Tankfahrzeuge – 2.694 (+6) Einheiten;

Spezialfahrzeuge – 66 (+0) Einheiten.

Die größten Verluste erlitten die Angreifer in Richtung Kramatorsk. Die Zahlen werden derzeit überprüft.