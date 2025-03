Die Russen versuchen, Ausrüstung über den Oskol - OSGV Khortytsia zu transportieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Truppen passen sich den Kampfbedingungen an, insbesondere setzen sie aktiv Drohnen auf Glasfaserkabeln ein und installieren spezielle Schutznetze auf den Straßen.

Die russischen Truppen sind in den Richtungen Kupjansk und Lyman aktiver geworden, insbesondere versuchen sie, Ausrüstung über den Fluss Oskol zu bringen. Dies berichtete der Sprecher der operativ-strategischen Truppengruppierung Khortytsa Wiktor Tregubov in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge bleibt die Situation ähnlich wie zu Beginn des Jahres: Die Intensität der Kämpfe ändert sich, aber die Richtungen der Angriffe bleiben unverändert.

„Die Zahl der militärischen Zusammenstöße ist statistisch gesehen gering, aber es gibt recht aktive Versuche der Russen, Ausrüstung auf das westliche Ufer des Oskol zu verlegen. Das heißt, wir haben eigentlich die gleiche Situation, die wir schon im Januar hatten. Die Richtungen ändern sich nicht sonderlich, die Intensität und die Wetterbedingungen ändern sich zum Teil, aber im Prinzip bleibt alles beim Alten“, sagte Tregubov.

Auch in den Richtungen Novopavlovsk, Kramatorsk, Torezk und Pokrovsk wird weiter aktiv gekämpft. In Pokrowsk hat sich die Lage für die ukrainischen Streitkräfte spürbar verbessert, obwohl dieses Gebiet weiterhin das Hauptziel der Russen ist.

Was die Änderungen in der Taktik der Russen betrifft, so erklärte Tregubov, dass es keine grundlegenden Neuerungen gibt. Der Feind passt sich den Kampfbedingungen an, insbesondere setzt er aktiv Drohnen auf Glasfaserkabeln ein und installiert spezielle Schutznetze auf den Straßen. Allerdings ist keine dieser Änderungen entscheidend für den Verlauf der Kampfhandlungen.