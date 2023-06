Ein nicht explodierter Shahed-Sprengkopf wurde in einem Wald in der Region Kiew gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein nicht explodierter Shahed-Sprengkopf (Kamikaze-Drohne) wurde in einem Wald in einem der Bezirke der Region Kiew gefunden. Dies teilte am Donnerstag, den 1. Juni, der Polizeichef der Region Kiew, Andrij Njebytow, mit.

Ihm zufolge untersuchten die Ordnungskräfte den Fundort und riefen den staatlichen Notdienst an, um den Fund zu beschlagnahmen und zu entwaffnen.

Njebytow forderte die Bürger auf, den Fund nicht zu berühren und ihn der Sonderleitung 102 zu melden, wenn sie gefährliche oder unbekannte Gegenstände finden.

