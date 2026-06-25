„Optima-Pharm“ hat mit der ukrainischen Kartellbehörde eine Ratenzahlung für eine der Geldbußen vereinbart

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die ukrainische Kartellbehörde hat eine Ratenzahlung für die Geldbuße genehmigt, mit der sie einen der größten Pharmahändler, „Optima-Pharm“, wegen unvollständiger Übermittlung von Informationen auf Aufforderung der Behörde belegt hatte.

Dies geht aus einer Entscheidung der ukrainischen Kartellbehörde hervor.

„Die Zahlung der Geldbuße, die mit der Entscheidung der ukrainischen Kartellbehörde vom 14.05.2026 Nr. 410-r aufgrund der Prüfung des Antrags des ukrainisch-estnischen Gemeinschaftsunternehmens in Form der „Optima-Pharm, Ltd.“ vom 04.06.2026 Nr. 8-01/8400“, heißt es in der Entscheidung.

Zuvor hatten Gesprächspartner der EP auf dem Pharmamarkt berichtet, dass die Kartellbehörde der Ukraine die Konten von „Optima-Farm“ bei der Staatlichen Schatzkammer, bei der „Ukreximbank“ und bei der „Oschchadbank“ gepfändet habe.

Die Geldbuße wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs (unvollständige Übermittlung von Informationen an die ukrainische Kartellbehörde auf Verlangen des stellvertretenden Vorsitzenden der ukrainischen Kartellbehörde – des staatlichen Beauftragten) belief sich auf 7.094.355 Hrywnja.