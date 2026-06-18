Das Parlament hat die Freigabe von EU-Mitteln für Soldzahlungen und Waffen für das Militär genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wofür genau werden die europäischen Mittel verwendet? Die Werchowna Rada hat die Verwendung europäischer Gelder zur zusätzlichen Finanzierung der ukrainischen Armee freigegeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow und einen Beitrag des Parlaments.

„Unsere Fernkampfkapazitäten nehmen zu, die Drohnensysteme werden in Rekordtempo ausgebaut, und die Verteidigungskräfte durchlaufen die größte Transformation seit der Unabhängigkeit“, erklärte er.

Der Minister wies darauf hin, dass es notwendig sei, „dieses Tempo beizubehalten und keine Unterbrechungen zuzulassen“, wenn es um die Deckung des Bedarfs der ukrainischen Verteidiger gehe.

Fedorow erklärte, dass der Beschluss des Rates es ermöglichen werde, die finanzielle Hilfe der EU rechtzeitig in Anspruch zu nehmen und zusätzliche Mittel für die Auszahlung der Soldzahlungen an das Militär bereitzustellen. Darüber hinaus sollen die Mittel für die Beschaffung, Modernisierung und Instandsetzung von Waffen, militärischer Ausrüstung und Munition verwendet werden.

„Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir werden die ukrainische Verteidigung weiter stärken und das Militär mit allem Notwendigen versorgen“, betonte der Verteidigungsminister.