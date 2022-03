Podoljak: Wir kämpfen für die Freiheit, nicht für das Territorium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine befinde sich nicht im Krieg um das Territorium, sondern um die Freiheit des Landes, sagte Michail Podoljak, Berater des Präsidenten, am Dienstag, den 22. März.

„Leider hat die Welt nicht ganz verstanden, dass es in diesem Krieg nicht um Territorien, nicht um Handel und nicht um das Ölembargo geht. Der Krieg richtet sich gegen die Barbarei, gegen Massenmorde, gegen die Unmenschlichkeit, gegen all die Ungeheuerlichkeiten, die die Russische Föderation anrichtet. Dies ist ein Staat, der im 21. Jahrhundert nicht existieren kann, weil er sich nicht an die Regeln hält und nicht in Frieden leben will. Sie will im Krieg leben. Aber wir werden gewinnen“, sagte er in einer Videobotschaft.

„Noch eine Sache. Ich möchte, dass wir immer an unsere Helden denken, die heute in umzingelten Städten sitzen und diese Städte nicht dem Feind überlassen. Tschernihiw – seit mehr als 3 Wochen werden die Menschen nur noch verhöhnt. Sie wollen sie einfach vom Angesicht der Erde tilgen. Aber wir werden Tschernihiw nicht vergessen“, fügte Podoljak hinzu.

In diesem Krieg geht es definitiv nicht um Territorien, Handel oder Ölembargos. 🇺🇦 kämpft seit dem 27. Tag für seine Freiheit, gegen die Invasion der Barbarei, der Unmenschlichkeit