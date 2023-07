Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, Mykhaylo Podoljak, hat erklärt, dass die Ukraine kein Interesse an einem Anschlag auf die Propagandistin Margarita Simonyan und die Journalistin Kseniya Sobtschak hat, weil „sie nichts beeinflussen“. Dies sagte er am Samstag, den 15. Juli, in einer Fernsehsendung.

Auf eine Frage zu diesem „Attentat“ antwortete Podoljak: „Wir brauchen sie absolut nicht. Das sind offensichtliche Dinge. Sie haben absolut keinen Einfluss auf irgendetwas.“

Er fügte hinzu, dass Simonyan und Sobtschak auch „keine wichtige Rolle bei dem spielen, was sowohl im Rahmen des Krieges im Allgemeinen als auch im Rahmen des Positionsverlustes Russlands in der globalen Welt geschieht.“

„Sie sind ohne jeden Sinn. Alles, was sie tun, ist für ihr seltsames Publikum bestimmt“, sagte Podoljak und fügte hinzu, dass sie für die Ukraine „absolut abwesende Figuren“ seien.

Zuvor hatten russische Sicherheitsdienste angeblich vor „Attentatsversuchen“ auf die Chefredakteurin des Fernsehsenders RT, Margarita Simonyan, und die Fernsehmoderatorin Kseniya Sobchak gewarnt. Die russische Seite machte den ukrainischen Sicherheitsdienst, an dem angeblich „Neonazis“ beteiligt sind, für die Vorbereitungen der Morde verantwortlich.