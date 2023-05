Politischer Gefangener, der 9 Jahre in einer russischen Kolonie verbrachte, kehrt in die Ukraine zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mykola Shiptur ist nach 9 Jahren in einer russischen Strafkolonie in die Ukraine zurückgekehrt. Dies teilte der Verband der Angehörigen politischer Gefangener des Kremls mit.

Der Mann befindet sich derzeit mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Iwano-Frankiwsk.

„Am 18. April verließ Mykola die Russische Föderation über die georgische Grenze. Er reiste per Anhalter nach Tiflis, wo er von einem Freund abgeholt wurde. Mit Zwischenstopps in Eriwan und Chisinau kehrte Shiptour schließlich in sein Heimatland zurück“, heißt es in dem Bericht.

Shiptur wurde am 9. März 2014 festgenommen und inhaftiert, weil er an einer pro-ukrainischen Kundgebung zum 200. Geburtstag von T. Schewtschenko in Sewastopol teilgenommen hatte. Unter Folter wurde Mykola gezwungen, gegen sich selbst auszusagen. am 7. März wurde der Mann nach Ablauf seiner Haftstrafe freigelassen und mehr als zwei Monate lang im Vorläufigen Haftzentrum für ausländische Staatsangehörige in der Region Rostow festgehalten.

Nach Angaben von Shiptur wurde ihm dort gesagt, dass er erst nach dem Krieg nach Hause zurückkehren könne, da es keine konsularischen Verbindungen gebe.

„Der russische Migrationsdienst behauptete, sie würden mich recht bald freilassen, aber sie nannten keine genauen Daten. Diese Unstimmigkeiten bereiteten mir große Sorgen, aber eines Morgens war alles schnell und plötzlich geklärt“, sagte er.