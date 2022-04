Privat24 hat erneut vor Ausfällen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die PrivatBank führt heute Abend (von 23:00 Uhr am 17. April bis 8:00 Uhr am 18. April) eine weitere Phase von Wartungsarbeiten in Privat24 durch. Ein Teil der Dienste wird gewartet, so dass die Anwendungen und die Webversion nicht verfügbar sein werden. Dies wurde vom Pressedienst der Bank berichtet.

„Im Laufe des Tages am 18. April kann es zu vorübergehenden Ausfällen von Privat24 kommen, während wir die Arbeit aller Dienste stabilisieren“, heißt es in der Erklärung…