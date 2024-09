Die PrivatBank hat 245 Tankstellen verkauft, die zuvor von Kolomojskyj kontrolliert wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Die PrivatBank hat 245 Tankstellen und 33 Grundstücke, die zuvor von Kolomojskyj kontrolliert wurden, für fast 696 Millionen Hrywnja verkauft.

Dies geht aus dem Protokoll der e-Auktion hervor.

Die elektronische Bieterplattform Setam gibt keine Informationen über den Gewinner der Ausschreibung bekannt.

Die Bank hat Tankstellen in 21 Regionen des Landes zum Verkauf angeboten, alle Regionen außer Kiew, Donezk und Luhansk.

Der Gewinner ist verpflichtet, das ersteigerte Objekt innerhalb von 10 Bankarbeitstagen vollständig zu bezahlen. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 695.924.500 Hrywnja, einschließlich einer Garantiegebühr von 34.696.225 Hrywnja.

Nach Angaben des EP umfasst die Versteigerung die Tankstellen von AVIAS und ANP, ELION und YUKON.

Im Jahr 2023 gab das Zentrale Kommerzielle Berufungsgericht der Berufung der PrivatBank statt, die gerichtliche Verfügung über die Rückgabe von 245 gepachteten Tankstellen, die Unternehmen der Privat-Gruppe von Ihor Kolomojskyj gehören, aufzuheben.

Im Jahr 2016 übernahm die Bank das Eigentum an 248 Tankstellen, indem sie die hypothekarisch belasteten Vermögenswerte zwangsvollstreckte, wie von der Nationalbank der Ukraine gefordert.

Nachdem die Bank das Eigentum an den Tankstellen übernommen hatte, verpachtete sie diese unter der Leitung des Managements aus der Zeit vor der Verstaatlichung sofort an Unternehmen der Privat-Gruppe und schloss 22 Leasingverträge mit 15 Pächtern ab. Letztere wiederum verpachteten die Tankstellen an andere Unternehmen der gleichen Gruppe weiter.