Putin unterzeichnet ein Dekret über einmalige Zahlungen an Auftragnehmer für den Krieg in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der russische Präsident Putin hat ein Dekret über eine einmalige Zahlung von 400.000 Rubel an diejenigen unterzeichnet, die einen Vertrag zur Teilnahme am Krieg in der Ukraine unterzeichnen. Was darüber bekannt ist

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret über eine einmalige Zahlung von 400.000 Rubel an diejenigen unterzeichnet, die einen Vertrag zur Teilnahme an der so genannten „besonderen Militäroperation“ in der Ukraine zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember unterzeichnen.

Dies berichtet die RIA Novosti.

Das Dekret empfiehlt außerdem, dass die regionalen Behörden weitere 400.000 Rubel an die Vertragspartner zahlen.