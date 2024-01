Ramstein 18: Umjerow sagte, was die ukrainischen Streitkräfte für einen Durchbruch brauchen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte brauchen Innovation und bedeutende technologische Fortschritte, um an der Front erfolgreich zu sein. Dies sagte Verteidigungsminister Rustem Umjerow während der Online-Sitzung der 18. Sitzung der Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine im Ramstein-Format, berichtete die Agentur am Dienstag, den 23. Januar.

Ihm zufolge sind ausreichende Ausrüstung und Munition, schnelle Wartung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen entscheidend, um die Frontlinie zu halten.

„Aber Durchbrüche erfordern Innovation und bedeutende technologische Fortschritte. Deshalb wird die Verteidigungstechnologie eine zentrale Rolle auf der Agenda des Verteidigungsministeriums für 2024 spielen“, sagte der Minister.

Umjerow stellte fest, dass auch Russland die Bedeutung der Technologie versteht und sie verbessert.

„Nach dem ukrainischen Beispiel für den Einsatz von Drohnen hat Russland in die Produktion von FPV-Drohnen investiert. Und in letzter Zeit hat das russische FPV-Drohnenpotenzial die Kapazitäten der Ukraine in diesem Bereich leicht übertroffen“, gab er zu.

Der Leiter des Verteidigungsministeriums versicherte, dass sein Ministerium bereit sei, in Technologie und gemeinsame Produktion zu investieren, die Kampferfahrung der Ukraine zu teilen und den Abschluss langfristiger Verträge mit interessierten Unternehmen zu erleichtern.