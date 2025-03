Die Regierung erklärte die Verzögerung bei der Auszahlung von Natsukeback

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Regierung hat die erforderlichen Mittel bereits bereitgestellt, aber die operativen Prozesse haben etwas länger gedauert als erwartet.

In der Ukraine verzögern sich die Zahlungen im Rahmen des Programms Natsukeback für Dezember und Januar, während sie gleichzeitig bearbeitet werden. Dies teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch, den 5. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahlungen des Nationalen Cashback in der Regel am zwanzigsten des Monats gezählt werden, aber, wie das Ministerium versichert, werden alle Zahlungen in naher Zukunft stattfinden.

Insgesamt werden 3,4 Millionen Ukrainer für Dezember und Januar 714 Millionen Hrywnja an Cashback erhalten.

„Die Regierung hat die notwendigen Mittel bereits bereitgestellt, aber die operativen Prozesse werden etwas länger dauern als erwartet. Sobald das genaue Datum für die Gutschrift der Gelder bekannt ist, werden wir dies unverzüglich auf der Website des Programms bekannt geben“, heißt es in der Mitteilung.