In der Region Charkiw gab es eine Explosion im Hof eines Hauses, bei der eine Familie getötet wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Charkiw explodierte ein unbekanntes Objekt im Hof eines Hauses im Dorf Federovka, Bezirk Myrolyubovskyy Starostynskyy. Eine Familie mit einem kleinen Kind sei getötet worden, teilte Serhij Selenskyj, Leiter der Lozovsky-Gemeinde, am Vortag auf Facebook mit.

Er berichtete zunächst vom Tod einer Frau.

„Die Leiche einer Frau wurde jetzt gefunden. Die Suche geht weiter“, schrieb er und forderte die Anwohner auf, keine gefährlichen Gegenstände mitzunehmen und sie nicht zu Hause aufzubewahren.

Selenskyj veröffentlichte später ein Video, in dem er über den Tod der Familie berichtete. Online-Nutzer gaben in Kommentaren an, dass es sich bei den Opfern der Explosion um drei Personen handelte.

„Gott schütze Sascha, Julia und die kleine Warwara. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass die Menschen verstehen sollten, dass der Polizeibeamte des Bezirks Panyutinsky wusste, was auf dem Hof lag und sagte, er würde es melden. Aber er tat es nicht. Wenn unsere Polizei ihre Pflichten erfüllt hätte, wäre die Familie noch am Leben“, schrieb Victoria Fedorets in einem Kommentar.

Anfang dieser Woche explodierte ein Auto mit Pyrotechnik auf einer Mine in der Region Charkiw. Ein Mann wurde bei der Explosion getötet, fünf seiner Kollegen wurden verletzt.

Eine Frau aus der Region Charkiw wurde beim Hüten von Ziegen von einer Landmine getroffen.