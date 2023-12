In der Region Cherson führen die Invasoren "Pass"-Razzien durch - Zentrum des Nationalen Widerstands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den beschlagnahmten Bezirken der Region Cherson ist die zwangsweise Einführung von Pässen im Gange, und die Invasoren führen Razzien durch. Darüber berichtete heute, am 28. Dezember, das Zentrum des nationalen Widerstands.

„Vor dem Jahreswechsel haben russische Polizisten eine Reihe von Razzien in den Dörfern des vorübergehend besetzten Südens durchgeführt, um „präventive Gespräche“ mit denjenigen zu führen, die sich weigern, einen Pass der Russischen Föderation zu erhalten. Diejenigen, die sich weigern, eine rote Made zu erhalten, werden in ihren Rechten eingeschränkt und eingeschüchtert, weil sie für die Invasoren „keine loyalen Einwohner“ sind. In der Silvesternacht führten die Russen Razzien in Dörfern in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson durch, bei denen Siedlungen abgesperrt und Menschen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit den Verteidigungskräften hin durchsucht wurden“, heißt es in dem Bericht.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand behauptet, dass die Mehrheit der Menschen in der Region nie einen russischen Pass erhalten hat, so dass die Russen gezwungen sind, die Stimmabgabe bei den so genannten „Präsidentschaftswahlen“ ohne russischen Pass zuzulassen.

Das Zentrum des nationalen Widerstands ruft dazu auf, die Initiativen des Feindes weiterhin zu sabotieren und den „Willen“ zu ignorieren, heißt es in der Botschaft.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das von den russischen Invasoren kontrollierte Stadtgericht von Aluschta einen Krimbewohner wegen der Inschrift „Ruhm für die Ukraine“ in seinem Pass zu 12 Tagen Arrest verurteilt hat: Der Bewohner der besetzten Halbinsel hatte die nationale ukrainische Parole in die Spalte „persönliche Unterschrift“ geschrieben.