In der Region Winnyzja wurde ein Ausländer entlarvt, der sich der Mobilmachung im Ausland entziehen wollte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gericht hat einen Ausländer in Gewahrsam genommen, der den Transfer von zwei Männern im wehrpflichtigen Alter nach Moldawien organisiert hat.

Der Ausländer wurde als Verdächtiger bei der Organisation des illegalen Transfers von Personen über die Staatsgrenze der Ukraine erklärt. Dies teilte der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Winnyzja am Dienstag, den 29. Oktober mit.

Es wird festgestellt, dass der 35-jährige Ausländer, der über eine befristete Aufenthaltsgenehmigung auf dem Territorium der Ukraine verfügt und im Grenzgebiet wohnt, die illegale Verbringung von wehrpflichtigen Personen über die Grenze der Ukraine organisiert hat.

Über ein mobiles Endgerät vereinbarte er mit zwei Männern im wehrpflichtigen Alter die Bedingungen für ihre illegale Überführung über die Grenze nach Moldawien gegen eine Belohnung von 5.000 Euro pro Person und 250 Euro für die Bereitstellung eines Schlauchbootes.

Am Abend des 26. Oktober traf der Ausländer die Männer, die die Ukraine verlassen wollten, in Winnyzja und brachte sie in seinem Auto in die Grenzregion.

Der Mann gab den Wehrpflichtigen Anweisungen und sollte sie zum Ort des illegalen Transports über den Dnjestr nach Moldawien bringen, wurde aber von den Ordnungskräften festgenommen, als sie ihm einen Teil des Geldes aushändigten.

Der Ausländer wurde verdächtigt, aus eigennützigen Motiven den illegalen Transfer von Personen über die Staatsgrenze der Ukraine organisiert zu haben, der sich gegen mehrere Personen richtete. Das Gericht stellte ihn unter Arrest mit der Möglichkeit einer Kaution von 454,2 Tausend Hrywnja.

