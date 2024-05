Das regionale territoriale Zentrum für Personal und soziale Unterstützung in Odessa hat auf die Festnahme eines Mannes in einem Kleinbus reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das territoriale Zentrum für Personalwesen stellt fest, dass die Umstände und Beteiligten der Situation derzeit geklärt werden.

Das territoriale Zentrum für Personal und soziale Unterstützung in Odessa hat auf den Vorfall mit der Festnahme eines Mannes in einem der Stadtbusse reagiert. Dies geht aus der Nachricht des regionalen territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung auf seinem Kanal in Telegram hervor, die am Donnerstag, den 16. Mai veröffentlicht wurde.

Es geht um den Zusammenstoß zwischen einem Mann und Menschen in Militäruniform während des Konflikts.

Das territoriale Zentrum für Ergänzung und soziale Unterstützung stellte fest, dass es aus dem Video unmöglich ist, die Ursache des Konflikts zwischen einem Mann in Militäruniform und einem Zivilisten zu ermitteln.

„Die Klärung der Umstände und Teilnehmer der Situation dauert an. Eine offizielle Überprüfung wurde eingeleitet“, heißt es in der Nachricht.

In der regionalen territorialen Zentrum der Akquisition und soziale Unterstützung und SP darauf hingewiesen, dass sie jede Manifestation von Gewalt zu verurteilen und sagte, dass nach den Ergebnissen des Dienstes Inspektion alle Aktionen und Teilnehmer werden eine rechtliche Bewertung gegeben werden.