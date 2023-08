Retter haben ein Kind aus dem Feuer in der Region Kiew gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Kiew, in der Stadt Borodjanka, brach in einem mehrstöckigen Gebäude ein Feuer aus. In der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, befanden sich eine Frau und ihr kleiner Sohn. Sie konnten aus eigener Kraft nicht entkommen. Darüber berichtet am Samstag, 26. August, der staatliche Rettungsdienst.

„Der Brand ereignete sich in einem 4-stöckigen Haus in der Siedlung Borodyanka im Kiewer Gebiet. Bei der Ankunft am Tatort fanden die Retter heraus, dass die Wohnung im Erdgeschoss brennt“, berichten die Retter.

Sie stellten fest, dass sich in der brennenden Wohnung eine Mutter und ihr 5-jähriger Sohn befanden.

„Mitarbeiter der staatlichen Rettungsdienste gelangten in das Haus und brachten den Jungen an die frische Luft“, heißt es in der Mitteilung.

Es stellte sich heraus, dass er keine schweren Verletzungen hatte. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht erforderlich.

