Das ISW hat die Risiken der Entsendung russischer und weißrussischer Truppen in die Ukraine bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland und Weißrussland, die die gemeinsame Entsendung von Truppen – Formationen zur Verteidigung des Unionsstaates – angekündigt haben, werden es wohl kaum wagen, die Ukraine damit von Norden her anzugreifen. Dies berichtet das Institute for Study of War (ISW).

Es wird davon ausgegangen, dass die russische Komponente jeder „regionalen Truppengruppierung“ aus Mobilisierten oder Wehrpflichtigen mit niedrigem Ausbildungsstand und ohne nennenswerte Bedrohung für die Ukraine bestehen wird.

Die Komponente kann auch aus Einheiten der 1.

Militäranalysten zufolge könnte die Russische Föderation versuchen, ihre Streitkräfte in Weißrussland einzusetzen, um die ukrainischen Truppen in der Nähe von Kiew zu „fixieren“ und sie daran zu hindern, sich anderswo zu verlagern oder an einer Gegenoffensive teilzunehmen.

Laut ISW kann sich der inzwischen selbsternannte weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko die internen Konsequenzen einer direkten weißrussischen Intervention in den Krieg nicht leisten, und die Russische Föderation ist nicht in der Lage, schnell Bodentruppen aus dem Nichts oder aus bestehenden Einheiten in Weißrussland zu bilden.

