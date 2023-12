Russen beschießen Cherson, es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstagabend beschossen russische Truppen den Stadtteil Korabelny in Cherson und töteten einen Mann und eine Frau.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson Olexander Prokudin, Leiter der MVA von Cherson Roman Mrochko in Telegram Details: Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass die russische Armee am Abend ein Wohnhaus in Cherson beschossen hat.

Am Samstagabend beschossen russische Truppen den Stadtteil Korabelny in Cherson und töteten einen Mann und eine Frau.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson Olexander Prokudin, Leiter der MVA von Cherson Roman Mrochko in Telegram

Details: Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass die russische Armee am Abend ein Wohnhaus in Cherson beschossen hat.

Anzeige: Später stellte er klar, dass eine 59-jährige Frau bei einem russischen Angriff auf den Stadtteil Korabelny in Cherson getötet wurde.

Roman Mrochko, der Leiter der MVA von Cherson, sagte, dass ein Haus im Stadtteil Korabelny infolge des Beschusses in Brand geraten sei.

Ein Mann starb noch am Ort des Geschehens, eine 59-jährige Frau befand sich in dem zerstörten Gebäude.

„Seit dieser Stunde sind also zwei Menschen in der Gebietskörperschaft der Stadt Cherson durch die russische Aggression ums Leben gekommen“, schrieb er.