Die Russen haben mit einer Drohne drei Menschen getötet, die in Nikopol auf der Straße unterwegs waren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Nikopol griffen die Russen Zivilisten mit einer FPV-Drohne an: Drei Menschen kamen ums Leben, darunter eine Mutter und ihr Sohn.

Die Russen haben einen Angriff auf Zivilisten verübt, die sich auf einer Straße in Nikopol bewegten; dabei kamen drei Menschen ums Leben.

Quelle: Mitteilung des Leiters der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha

Wortlaut: „Drei Menschen sind ums Leben gekommen – die Russen haben Nikopol angegriffen. Der Feind hat mit einer FPV-Drohne auf Menschen gezielt, die sich auf der Straße bewegten.“

Details: Laut Ganja kamen eine 87-jährige Mutter und ihr Sohn – ein 51-jähriger Mann – ums Leben. „Die Identität der dritten verstorbenen Person wird derzeit von den Strafverfolgungsbehörden ermittelt“, teilte die regionale Militärverwaltung mit.

Außerdem veröffentlichte Ganja ein Foto eines ausgebrannten Rollstuhlsitzes.

Hintergrund:

Am 16. Juni wurden am Morgen fünf Menschen durch russische Angriffe auf die Stadt Saporischschja verletzt.

Ebenfalls am 16. Juni griffen die Angreifer Charkiw mit Kampfdrohnen an; Treffer wurden in den Stadtbezirken Kholodnogorsk und Kiew registriert, vier Menschen wurden verletzt.