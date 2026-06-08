Die Russen haben Nikopol angegriffen; dabei gab es einen Toten und vier Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Stadt wurden ein Hochhaus, eine Bankfiliale und ein Geschäft beschädigt. Der Angriff der Russen kostete einem 49-jährigen Mann das Leben. Vier Menschen wurden verletzt.

Russische Truppen haben einen Angriff auf Nikopol verübt; es gibt einen Toten und Verletzte. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Alexander Ganza, am 8. Juni mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Stadt ein Hochhaus, eine Bankfiliale und ein Geschäft beschädigt wurden. Der Angriff der Russen kostete einem 49-jährigen Mann das Leben. Vier Menschen wurden verletzt.

Unter den Verletzten befinden sich zwei Frauen im Alter von 53 und 60 Jahren. Sie befinden sich in kritischem Zustand im Krankenhaus.