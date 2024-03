Die Russen haben die Region Cherson mit einer Rakete beschossen und dabei Anwohner verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch den russischen Beschuss des Bezirks Beryslaw in der Region Cherson wurden am Sonntagnachmittag zwei Zivilisten verwundet.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Cherson Wörtlich: „Am 31. März 2024, gegen 15:15 Uhr, griffen die russischen Streitkräfte eine der Siedlungen des Bezirks Beryslaw an.

