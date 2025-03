Russen greifen Kostjantyniwka und Pokrowsk an: acht Menschen werden verletzt, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 13. März griffen russische Truppen Kostjantyniwka und Pokrowsk in der Region Donezk an. Acht Menschen wurden verletzt, darunter ein Teenager.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die russischen Angreifer Kostjantyniwka mit einem Smerch-Mehrfachraketenwerfersystem beschossen.

„Ein 46-jähriger Anwohner und seine 49-jährige Frau wurden in einem der Haushalte verwundet. Sie erlitten Verletzungen durch Mineneinschläge, Prellungen und Abschürfungen an den Händen“, so die Staatsanwaltschaft.

Russische Truppen haben auch Pokrovsk angegriffen und dabei zivile Häuser getroffen.

„Ein 40-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau wurden durch die Zerstörung eines Hauses verletzt. Darüber hinaus wurde ihr 15-jähriger Sohn verletzt. Sie haben Verletzungen durch Mineneinschläge, Schrapnellwunden und Prellungen“, hieß es in der Erklärung.

Später schlugen die Russen erneut in Pokrovsk zu. Bei diesem Angriff wurden drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert.

„Es handelt sich um einen 50-jährigen Einwohner und Männer im Alter von 46 und 51 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Geschäftslokal aufhielten. Sie erlitten Verletzungen durch Minenexplosionen und Schrapnellwunden“, sagte die Staatsanwaltschaft.

Der Typ der in Pokrowsk verwendeten Waffe wird derzeit ermittelt.

Voruntersuchungen zu Kriegsverbrechen (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) wurden unter der Verfahrensaufsicht der Staatsanwaltschaften der Bezirke Kostjantyniv und Pokrovsk eingeleitet.

