Russen töteten ältere Frau bei Angriff auf Cherson - Militärverwaltung der Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Leiche einer Anwohnerin wurde unter den Trümmern gefunden, wie der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Roman Mrochko, mitteilte.

Bei einem russischen Angriff auf Cherson in der Nacht zum Mittwoch, 24. Juli, wurde ein Rentner getötet. Die Leiche eines Anwohners wurde unter den Trümmern gefunden. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Roman Mrochko, auf seinem Telegram-Kanal mit.

„In der Nacht hat die Armee der Russischen Föderation den Bezirk Dneprovsky der Stadt beschossen. Infolge dieses Angriffs wurde eine 1947 geborene Frau getötet. Die Leiche wurde von den Rettungskräften unter den Trümmern freigelegt“, sagte der Beamte.

Wie wir bereits berichteten, haben die Russen in der Nacht des 20. Juli Cherson mit Drohnen angegriffen und ein Evakuierungsfahrzeug in der Nähe des regionalen klinischen Krankenhauses von Cherson in Brand gesetzt.