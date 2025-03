Russen versuchen, in der Nähe von Novenkoye und Zhuravka in der Region Sumy Fuß zu fassen - Staatlicher Grenzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Angreifer versuchen, sich in der Nähe der Dörfer Novenkoye und Zhuravka in der Region Sumy zusammenzuschließen und zu konsolidieren, um die ukrainischen Verteidigungskräfte, die eine Operation in der Region Kursk durchführen, einzukesseln oder ihre logistischen Routen zu unterbrechen. Dies sagte der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine Andrij Demtschenko im Fernsehen.

Ihm zufolge beträgt die Länge der Grenze innerhalb der Region Sumy an der Grenze zu Russland fast 530 Kilometer.

Demtschenko wies darauf hin, dass die Russische Föderation kleine Angriffsgruppen einsetzt, die versuchen, in ukrainisches Gebiet einzudringen.

„Höchstwahrscheinlich will der Feind auf diese Weise den Versuch vollenden, die ukrainischen Verteidigungskräfte, die sich in der Region Kursk befinden, einzukreisen, denn die Richtung dieser Siedlungen ist in der Tat der Rand des Territoriums in der Region Kursk, wo sich das ukrainische Militär befindet und seine Operationen durchführt. Oder der Feind versucht auf diese Weise, logistische Routen zu kappen“, sagte er.

Der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine versicherte, dass es in Sumschtschina keine große Gruppierung von Russen gibt.

„In Einzelfällen sehen wir, dass kleine Angriffsgruppen von bis zu fünf Personen versuchen, Quads zu benutzen, denn ihre Aufgabe ist es, sich so schnell und tief wie möglich durch das Territorium der Ukraine zu bewegen, um dort Fuß zu fassen, auf Verstärkung zu warten, sich zusammenzuschließen und die Zone der aktiven Feindseligkeiten auszuweiten“, sagte er.

Wir erinnern daran, dass in der Region Sumy aufgrund der Verschärfung der Situation die Evakuierungszone ausgeweitet wurde.

