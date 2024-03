Die Russische Föderation hat eine Fliegerbombe auf ein Hochhaus in Kupjansk abgeworfen und dabei einen Brand verursacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 12. März hat die russische Luftfahrt eine gelenkte Fliegerbombe auf ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw abgeworfen, es entstand Schaden. Dies meldet der Staatliche Dienst für Notfallsituationen.

Es wird festgestellt, dass es infolge der Explosion mehrere Brandherde gab. Es brannten drei Wohnungen vom ersten bis zum dritten Stock in einem Eingang und eine weitere Wohnung in einem anderen Eingang des Gebäudes. Die Gesamtfläche der Brände betrug 150 Quadratmeter.

Das Feuer wurde gelöscht. Rettungskräfte untersuchten das beschädigte Gebäude, Opfer und Verletzte wurden nicht gefunden.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am Nachmittag des 11. März das Gebiet Charkiw beschossen haben, wobei vier Menschen verletzt wurden.

Zuvor hatten russische Truppen Tschuhujiw im Gebiet Charkiw beschossen. Zwei Menschen wurden verwundet, darunter ein kleiner Junge.