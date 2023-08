Die Russische Föderation hat einen Wohnblock in Orechiwe in der Region Saporischschja im Laufe des Tages dreimal beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben einen Wohnblock in Orechiwe in der Region Saporischschja innerhalb von 24 Stunden dreimal beschossen. Dies meldete der Staatliche Dienst für Notfallsituationen am 7. August.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 6. August infolge eines feindlichen Raketenangriffs ein Brand in einem neunstöckigen Wohngebäude in Orechiwe ausgebrochen ist. Das Feuer erfasste Wohnungen vom ersten bis zum neunten Stock auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern.

„Als die Rettungskräfte das Feuer löschten, beschossen die Angreifer das Gebäude erneut. Deshalb wurden die Arbeiten unterbrochen und erst nach Beendigung des Angriffs wieder aufgenommen. Das Feuer wurde gelöscht, es gibt keine Opfer“, so die Agentur.

Am 7. August, nach Mitternacht, griffen die Russen die Stadt jedoch erneut an.

„Infolge des feindlichen Angriffs brach in einem mehrstöckigen Gebäude erneut ein Feuer aus, bei dem Wohnungen vom ersten bis zum letzten Stockwerk in Brand gerieten. Die Fläche des Brandes betrug 200 Quadratmeter. Die Rettungskräfte konnten das Feuer schnell löschen“, so der Staatliche Rettungsdienst weiter.