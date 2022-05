Russische Truppen beschießen Dörfer in der Region Cherson, die von den Streitkräften der Ukraine befreit wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Besatzer beschießen weiterhin die Region Cherson, insbesondere die Siedlungen, die von den ukrainischen Streitkräften wieder unter Kontrolle gebracht wurden. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung von Krywyj Rih, Olexander Vilkul, am Mittwoch, den 4. Mai.

„An der Kontaktlinie führte der Feind die ganze Nacht über intensiven Beschuss in der Nähe der befreiten Dörfer in der Region Cherson durch“, heißt es in der Erklärung.

In den Bezirken Krywyj Rih und Kryvorizhzhya ist die Situation nach Angaben von Vilkul weiterhin vollständig unter Kontrolle…