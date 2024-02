Russische Truppen haben den Einsatz der taktischen Luftfahrt eingestellt - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben sich tatsächlich geweigert, die Luftfahrt in südlicher Richtung einzusetzen, nachdem die ukrainischen Streitkräfte ihre Flugzeuge abgeschossen hatten. Das sagte die Pressesprecherin des Einsatzführungskommandos Süd, Natalija Humenjuk, in einer Sendung des Senders United News.

„Nachdem sie gesehen haben, dass ihre Flugzeuge in östlicher Richtung verschwinden, hat der Feind die Idee aufgegeben, die taktische Luftfahrt in dieser Richtung einzusetzen. Sogar die Informationsbeschaffung versucht der Feind mit Hilfe von UAVs durchzuführen und bevorzugt diese“, bemerkte sie.

Dies ist jedoch keine vollständige Ablehnung, insbesondere versuchten die Angreifer, die strategische Luftfahrt in den Gewässern des Schwarzen Meeres einzusetzen, erklärte der Beamte.

Auch der Einsatz von FPV-Drohnen habe im Laufe des Tages abgenommen, sagte sie.

„Wenn der Feind früher versucht hat, die Intensität bei 70-80 Einheiten zu halten, hat unsere erfolgreiche Arbeit zur Stummschaltung tödlicher Objekte dazu geführt, dass der Feind heute eine Intensität von 40-50 Einheiten hat“, fügte sie hinzu.

Zuvor hatte Natalija Humenjuk berichtet, dass die Angreifer in Krynki weiterhin „Fleischangriffe“ ohne Unterstützung durch gepanzerte Fahrzeuge durchführen. Das Kommando der Angreifer ist nicht in der Lage, an diesem Abschnitt der Front zu rotieren.