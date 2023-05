Russische Truppen haben es nicht geschafft, Bachmut einzukesseln - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Armee hat es nicht geschafft, Bachmut in der Region Donezk einzukesseln – sie hat einen Teil der dominierenden Höhen um die Stadt verloren.

Dies erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am 21. Mai: „Der Vormarsch unserer Truppen in den Vororten entlang der Flanken, der auch jetzt noch anhält, macht es dem Feind sehr schwer, in Bachmut zu sein. Unsere Truppen haben die Stadt halb umzingelt, was uns die Möglichkeit gibt, den Feind zu vernichten.

Die stellvertretende Leiterin des Verteidigungsministeriums fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über die Industrie- und Infrastruktureinrichtungen sowie den privaten Sektor im Gebiet Samolet behalten.

Der Sprecher der Gruppe der östlichen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, bestätigte in einem Kommentar an Suspilnyi, dass das ukrainische Militär Positionen am Stadtrand halten kann: „Der Feind zerstört jeden Tag mit massiven Artillerie- und Luftangriffen, und unsere Einheiten berichten, dass die Situation sehr schwierig ist. Unser Militär hält Befestigungen und mehrere Gebäude im südwestlichen Teil der Stadt.

Obwohl Bachmut völlig zerstört ist, misst Russland ihm große symbolische Bedeutung bei: „Russland lenkt die Aufmerksamkeit auf dieses Bachmut, als hätten sie den Dnjepr erobert. In Wirklichkeit haben sie ihn nicht ganz eingenommen. Die Stadt ist zerstört, sie hat keinen militärischen oder gar politischen Nutzen für sie. Ein Bezirkszentrum in neun Monaten zu erobern – das haben sie nicht geschafft. Wir versuchen, Druck auf die Flanken auszuüben, sie nicht ruhen zu lassen und wenn möglich einen Gegenangriff zu starten“, betonte der Sprecher…