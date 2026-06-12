Russische Truppen haben ein Wärmekraftwerk angegriffen: Eine Person kam ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Feind hat ein Wärmekraftwerk von DTEK angegriffen, wobei ein Mitarbeiter ums Leben kam und ein weiterer verletzt wurde.

Dies teilt die Pressestelle von DTEK mit.

Durch den Angriff auf die Anlagen wurde das Wärmekraftwerk erheblich beschädigt. Der verletzte Mitarbeiter wird medizinisch versorgt.

Seit Beginn der groß angelegten Invasion hat Russland fast 230 Angriffe auf das Wärmekraftwerk von DTEK durchgeführt.