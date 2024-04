Das russische Verteidigungsministerium hat zugegeben, dass es den ukrainischen Journalisten Hilyuk festhält

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass der ukrainische Journalist der Agentur UNIAN Dmytro Hilyuk, der im Frühjahr 2022 von russischen Invasoren entführt wurde, auf dem Territorium Russlands festgehalten wird. Dies berichtete der Anwalt des Medienmannes Oksana Mikhalevich im öffentlichen Rundfunk.

„Im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation wurde der Aufenthalt des ukrainischen Journalisten Dmitrij Hiljuk auf dem Territorium der Russischen Föderation bestätigt. Einen solchen Brief hat der Vater erhalten, er hat sich an das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation gewandt, und nicht nur dort ….

In dem Brief heißt es, dass sich Hiljuk auf dem Territorium der Russischen Föderation befindet und dass gemäß Artikel III der Genfer Konvention alle Arten von Nachrichten über ihn durch das Komitee des Roten Kreuzes übermittelt werden sollten. In der Dritten Genfer Konvention geht es um die Behandlung von Kriegsgefangenen. Sie sagen in diesem Brief also nicht, dass er ein Kriegsgefangener ist, aber sie verweisen auf diese Konvention und erkennen ihn dementsprechend als Kriegsgefangenen an“, erklärte sie.

Ihrer Meinung nach ist es jetzt schwierig vorherzusagen, was bei der Entlassung von Hiljuk helfen kann, denn der Aggressorstaat ist unberechenbar.

„Wir haben uns bereits im Mai 2022 an den EGMR gewandt, ohne dass es ein Ergebnis gibt. Die Ermittlungen zu seiner Entführung und seinem Aufenthalt werden von Reporter ohne Grenzen geführt. Die internationale Journalistengemeinschaft weiß über diesen Fall Bescheid“, fügte Mikhalevich hinzu.

