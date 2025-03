Die russische Zentralbank will Kryptowährungen verbieten: Für die Reichen gibt es eine Ausnahme

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die russische Zentralbank schlägt vor, Kryptowährungstransaktionen nur für „besonders qualifizierte Investoren“ zuzulassen, die mehr als 100 Mio. RUB (1,1 Mio. USD) in Wertpapieren besitzen oder mehr als 50 Mio. RUB (560.000 USD) in einem Jahr verdient haben, berichtet die Moscow Times. Anderen Bürgern können Kryptowährungstransaktionen untersagt werden und sie werden für ihre Verstöße haftbar gemacht. „Die Bank von Russland betrachtet Kryptowährung immer noch nicht als Zahlungsmittel“, sagte die Regulierungsbehörde. Die Zentralbank plant auch, Kryptowährungsabrechnungen zwischen in Russland ansässigen Personen zu verbieten und regulatorische Anforderungen für Finanzinstitute einzuführen, die in diesen Vermögenswert investieren wollen. Am 1. September 2024 hat das Land internationale Kryptowährungsabrechnungen im Rahmen einer experimentellen rechtlichen Regelung erlaubt. Gleichzeitig unterzeichnete Wladimir Putin Ende November ein Gesetz, das digitale Währungen steuerlich als Eigentum anerkennt. Darüber hinaus wurde das Mining von Kryptowährungen in Russland am 1. November 2024 legalisiert, und 2025 traten neue Steuerregeln für Miner in Kraft. Allerdings hat die Regierung das Mining in den Nordkaukasus-Republiken und den besetzten Gebieten der Ukraine verboten: Russland hat Kryptowährungen legalisiert. Wird dies dazu beitragen, die westlichen Sanktionen zu umgehen? Zur Erinnerung: Der Stablecoin-Emittent Tether hat USDT im Wert von 2,5 Milliarden RUB (28 Millionen USD) auf der russischen Kryptowährungsbörse Garantex eingefroren, was zur Aussetzung der Plattform führte.