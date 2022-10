Russischer Raketenangriff: Ukrainer vor Stromausfällen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein weiterer russischer Raketenangriff hat eine Reihe von Energieanlagen in der Ukraine beschädigt. In diesem Zusammenhang wurde die ukrainische Bevölkerung vor möglichen Notstromausfällen gewarnt. Dies teilten das Präsidialamt und DTEK am Montag, den 31. Oktober, mit.

„Aufgrund des massiven Beschusses kritischer Infrastrukturen werden Notstromabschaltungen vorgenommen“, so das Präsidialamt.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige russische Raketen von den Luftverteidigungskräften abgeschossen wurden, einige von ihnen jedoch das Ziel trafen und die Energieinfrastruktur der Ukraine beschädigten.

Gleichzeitig fügt der Energiesektor hinzu, dass er bereits an der Beseitigung der Folgen des Beschusses arbeitet. Gleichzeitig werden die Ukrainer aufgefordert, den Gebrauch von energieintensiven Geräten einzuschränken…