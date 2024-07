Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ein Teilnehmer am russischen Krieg gegen die Ukraine hat das Feuer auf eine Gruppe von Kindern in der Nähe von Wolgograd eröffnet, wie lokale Medien berichten. Was darüber bekannt ist – Details

In Russland hat ein 48-jähriger, namentlich nicht genannter Teilnehmer am russischen Einmarsch in die Ukraine in der Nähe von Wolgograd das Feuer auf Kinder im Alter von 9-13 Jahren eröffnet.

Die DW schreibt darüber unter Berufung auf die Lokalausgabe von V1.

Am 12. Juni begann ein Mann im Dorf Ugolsky im Bezirk Serafimovsky auf Kinder zu schießen, die am Abend mit einem Musiklautsprecher spazieren gingen. Ein Kind erlitt eine durchdringende Schusswunde am Bein und liegt nun im Krankenhaus, berichtet die Lokalausgabe von V1.

„Nach Angaben der Kinder fielen zunächst vereinzelte Schüsse, dann wurde mit einem Karabiner in einer Reihe geschossen. Die Polizei traf eine Stunde später ein. Sie betraten das Haus zunächst nicht, da sie Angst hatten, dass er anfangen würde zu schießen“, sagten Anwohner gegenüber Reportern. Der Schütze wurde Berichten zufolge festgenommen und das Material über ihn wurde der Militärstaatsanwaltschaft übergeben.

Nach Angaben der Zeitung kehrte er aufgrund seiner Verletzung in die Region zurück und wurde beurlaubt. Als der Mann zu schießen begann, befand sich sein Bruder, der ebenfalls in den russischen Krieg gegen die Ukraine verwickelt ist, neben ihm.