Russland hat die Kalibr-Marschflugkörper-Trägerschiffe aus dem Dienst im Schwarzen Meer abgezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat die Kalibr-Marschflugkörperträgerschiffe aus dem Dienst im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer abgezogen. Dies teilte die Marine der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, den 27. September in Telegram mit.

„Ab 07:00 27.09.2023 im Schwarzen Meer im Kampfeinsatz sind vier feindliche Schiffe; im Asowschen Meer – ein feindliches Schiff“, heißt es in der Nachricht.

Im Mittelmeer befindet sich ein feindliches Schiff im Kampfeinsatz.

Wir möchten daran erinnern, dass das ukrainische Militär am 13. September die Schiffsreparaturanlage in Sewastopol angegriffen hat. Bei dem Angriff wurden das diesel-elektrische U-Boot Rostow am Don und das Landungsschiff Minsk beschädigt.

Darüber hinaus traf eine experimentelle Seedrohne des ukrainischen Sicherheitsdienstes das russische Raketenschiff Samum im Schwarzen Meer.

Und Anfang August wurde eines der Landungsschiffe, die Olenegorsk Miner, in Novorossiysk beschädigt.