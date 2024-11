Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Schmuggler Seyar Kurtushov, der vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) von den Sanktionen befreit wurde, hat möglicherweise seit 2014 einen russischen Pass und ist mit einem Familienunternehmen auf der Krim verbunden.

Der Schmuggler Seyar Kurtushov, der vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) mit Sanktionen belegt wurde, hat möglicherweise seit 2014 einen russischen Pass und steht in Verbindung mit dem Geschäft seiner Familie auf der Krim.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf Daten russischer Medien.

Kurshutovs Bruder Amet ist der Leiter der Klinik Five Principles im besetzten Simferopol. Laut den Registern ist der Gründer der Klinik Osman Kurtushov.

Es ist bekannt, dass das Unternehmen der Kurtushovs in diesem Jahr den gesamtrussischen Wirtschaftspreis ‚Leader of the Year‘ gewonnen hat. Die Auszeichnung wurde in Simferopol verliehen und die lokalen Medien haben sogar ein Interview mit Amet aufgezeichnet.

Den Medien zufolge ist auch Seyar Kursutov in dieses Geschäft involviert und erhielt 2014 auf der Krim einen russischen Pass.