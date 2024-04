Schmyhal traf sich mit dem Führer der Republikaner in den USA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat nach eigenen Angaben ein Treffen mit dem Vorsitzenden der Republikaner im US-Senat, Mitchell McConnell, abgehalten. Die Parteien haben über den Bedarf der Ukraine an Waffen und Finanzen gesprochen.

„Ich habe mich in Washington mit dem Vorsitzenden der Republikaner im US-Senat, Mitchell McConnell, getroffen. Die überparteiliche Unterstützung des Kongresses ist für die Ukraine extrem wichtig. Wir haben über die Bedürfnisse unseres Landes in den Bereichen Waffen und Finanzen gesprochen. Wir erwarten, dass über den Gesetzentwurf für das Hilfspaket für die Ukraine so bald wie möglich abgestimmt wird“, sagte Schmyhal.

Er dankte dem Senat für seine konsequente Unterstützung der Initiativen der Ukraine.

Wir erinnern daran, dass der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal derzeit die Vereinigten Staaten besucht. Wie berichtet, hat er in Chicago eine Reihe von Gesprächen mit der US-Sonderbeauftragten für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine, Penny Pritzker, geführt und sich auch mit Vertretern der amerikanischen Wirtschaft getroffen.