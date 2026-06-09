In sechs Regionen werden nach russischen Beschüssen neue Stromausfälle verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge russischer Drohnenangriffe und Artilleriefeuer sind am Morgen Verbraucher in den Regionen Tschernihiw, Charkiw, Sumy, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Dnipropetrowsk von Stromausfällen betroffen.

Dies teilt die Pressestelle des Netzbetreibers „Ukrenerho“ mit.

Gleichzeitig ist beim Stromverbrauch ein Rückgang zu verzeichnen. Heute, am 9. Juni, lag er um 09:30 Uhr um 3,5 % unter dem Wert des Vortages – also vom Montag.

Grund für diese Veränderungen ist das Einsetzen von klarem Wetter fast im gesamten Gebiet der Ukraine

„Ukrenerho“ bittet darum, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte auf den Zeitraum zu verlegen, in dem industrielle Solarkraftwerke am produktivsten arbeiten – von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Stattdessen wird dazu aufgerufen, in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – Strom zu sparen.