Selenskyj zu Angriffen auf Cherson: Rache der Verlierer

Russische Aggressoren schlagen fast stündlich auf das befreite Cherson und andere Gemeinden in der Region Cherson ein. Terror ist das Einzige, was die Russen können, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache am Donnerstag, den 24. November.

„Dieser Terror begann unmittelbar nachdem die russische Armee gezwungen wurde, aus Cherson zu fliehen. Dies ist die Rache der Verlierer. Sie wissen nicht, wie man kämpft. Das Einzige, was sie bisher tun können, ist terrorisieren“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj hat sich die derzeitige russische Führung auf das Niveau des Terrors herabgelassen – Energie, Artillerie, Raketen.

„Nur die Befreiung unseres Landes und verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine können unser Volk vor jeder russischen Eskalation schützen. Dafür arbeiten wir jeden Tag mit Partnern zusammen. Es wird bald gewichtige Neuigkeiten geben“, sagte der ukrainische Staatschef…