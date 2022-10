Selenskyj diskutierte mit IWF-Chef über neues Programm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besprach am Sonntag, den 23. Oktober, die Ergebnisse der IWF-Mission in der Ukraine mit der Leiterin des Fonds, Kristalina Georgieva.

„Er versicherte, dass die Ukraine alles tun wird, um das IWF-Überwachungsprogramm mit Würde zu bestehen und so bald wie möglich zum neuen Programm überzugehen. Er betonte die Bedeutung der Geberkoordinierungsplattform“, twitterte Selenskyj.

Er bedankte sich auch für die 1,3 Milliarden Dollar Soforthilfe.

„Großartiges Gespräch mit Präsident Selenskyj. Diskutiert … die bevorstehende internationale Konferenz über die Ukraine und das weitere Vorgehen für das Überwachungsprogramm und ein mögliches vollständiges IWF-Programm“, schrieb die IWF-Chefin in den sozialen Medien.

Georgieva hatte zuvor erklärt, dass sie am 25. Oktober an der internationalen Expertenkonferenz zur Ukraine in Berlin unter der Schirmherrschaft der G7 teilnehmen werde. Die Ukraine wird durch Ministerpräsident Denys Schmyhal und die Leiter des Finanzministeriums und des Ministeriums für regionale Entwicklung vertreten sein…