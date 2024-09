Selenskyj hielt etwa 30 Treffen in den USA ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident hat während seines einwöchigen Aufenthalts in den Vereinigten Staaten wichtige Treffen für den Sieg der Ukraine abgehalten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat während seines einwöchigen Aufenthalts in den Vereinigten Staaten etwa drei Dutzend Treffen abgehalten, um den Sieg der Ukraine und einen gerechten Frieden näher zu bringen. Darüber berichtete Selenskyj am Samstag, den 28. September, in sozialen Netzwerken.

„Fast drei Dutzend Treffen pro Woche in Amerika – bei der UN-Generalversammlung und in Washington. Die Vereinigten Staaten, der globale Süden, Europa, internationale Organisationen, die Arbeit mit Energie- und Rüstungsunternehmen. Alles mit dem Ziel, die Position der Ukraine zu stärken und einem gerechten Frieden näher zu kommen. Wir haben den Partnern einen Siegesplan vorgelegt. Wir unternehmen gemeinsame Anstrengungen zum Wiederaufbau. Und gemeinsam werden wir einen gerechten Frieden näher bringen. Danke an alle, die mit der Ukraine sind!“ – heißt es in der Botschaft.

