Selenskyj kündigte die maritime Strategie der Ukraine an

Der Krieg hat das Gleichgewicht der Kräfte in der Schwarzmeerregion verändert und die russische Flotte wird hier nie wieder dominieren, sagte der Präsident.

Es wird an einer neuen Strategie zur See gearbeitet – der ukrainischen maritimen Strategie. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am Samstag, den 6. Juli.

„Wir arbeiten an einer neuen Strategie für unseren Staat auf See – der ukrainischen maritimen Strategie. Bald wird diese Strategie vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat gebilligt werden – jetzt geht es um die Fertigstellung der einzelnen Punkte“, sagte er.

Der Präsident stellte fest, dass „der Krieg das Gleichgewicht der Kräfte in unserer gesamten Schwarzmeerregion verändert hat.“

„Die gesamte russische Flotte in diesem Wassergebiet wird nie wieder dominieren. Wir konsolidieren unsere Interessen und berücksichtigen dabei die neuen technologischen Fähigkeiten der Ukraine und unsere neuen Beziehungen zu unseren Partnern“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge „wird die Ukraine jetzt immer ein solcher Staat sein, der in der Lage ist, seine eigenen Interessen auf See, die Verkehrsadern und die Interessen unserer Verbündeten und Partner zu schützen.“

„Ich bin unseren Leuten dankbar, die dies gewährleisten. Die ukrainische Marine, alle beteiligten Verteidigungs- und Sicherheitsstrukturen und die Verteidigungsindustrie, staatliche und private Unternehmen“, resümierte der ukrainische Staatschef.

Am Vortag hatte die Marine erklärt, die F-16 würden dazu beitragen, Russland einen Vorteil am Himmel über dem Schwarzen Meer zu verwehren. Dies könnte der Ukraine helfen, den Schifffahrtskorridor zu erweitern.