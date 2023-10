Selenskyj hat Putins Hauptziel genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Präsident des Aggressorlandes, Wladimir Putin, hat das Ziel, zumindest in einigen besetzten Gebieten der Ukraine zu bleiben. Darüber sagte auf Sendung der TV-Marathon Berater des Büros des Präsidenten Mychajlo Podoljak.

Er betonte, dass der Kremlchef bestrebt ist, den Krieg in einen Konflikt von geringerer Intensität zu überführen, in dem es möglich sein wird, bestimmte Verhandlungen zu führen.

„So wie es nach 2014 war, nur schon mit anderen Bedingungen. Denn während Putin nach 2014 noch so tat, als sei er ein Mensch, der sich an das Völkerrecht hält, will Putin hier das Völkerrecht in seiner Gesamtheit missachten dürfen. Und er will die neuen Regeln beherrschen dürfen, bei denen Gewalt als Instrument zur Beeinflussung einer Region dient“, sagte Podoljak.

Wir erinnern uns, neulich sagte Putin, dass die Ukraine angeblich bereits über Verhandlungen mit Russland nachdenke und dass es angeblich notwendig sei, „das Dekret von Kiew über das Verbot von Verhandlungen aufzuheben“.

Laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, werden Verhandlungen mit Russland erst dann stattfinden, wenn es die besetzten ukrainischen Gebiete verlässt.