Selenskyj: Russland wird versuchen, die letzten Tage des Jahres zu verdunkeln

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt erneut davor, dass Russland in den letzten Tagen des Jahres 2022 zu neuen Bombardierungen greifen könnte.

„Es sind nur noch wenige Tage in diesem Jahr übrig. Wir müssen uns bewusst sein, dass unser Feind versuchen wird, uns eine dunkle und schwierige Zeit zu bereiten. Russland hat in diesem Jahr alles verloren, versucht aber, seine Verluste mit der Häme seiner Propagandisten nach den Raketenangriffen auf unser Land, auf unsere Energie, wieder wettzumachen. Ich weiß, dass die Dunkelheit uns nicht daran hindern wird, die Invasoren zu ihren neuen Niederlagen zu führen, aber wir müssen auf jedes Szenario vorbereitet sein“, sagte Selenskyj in seiner traditionellen Abendansprache.

Der Präsident forderte die Ukrainer in diesen Tagen auf, die Luftangriffe zu beachten und den nächstgelegenen Punkt der Unzerstörbarkeit zu finden.

„Schauen Sie noch einmal hin und erinnern Sie sich daran, wo der nächstgelegene Punkt der Unzerstörbarkeit ist. Sag deinen Eltern, wie sie einen unzerstörbaren Punkt finden können, wenn sie ihn brauchen. Mehr als 5.500 Stellen sind bereits im ganzen Land eröffnet worden“, sagte er.