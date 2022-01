Selenskyj hat Russlands Fehler in Bezug auf die Ukraine benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland wird einen Fehler begehen, wenn es beschließt, in die Ukraine einzumarschieren und die Krim zu erobern oder einen Landkorridor zur Krim einzurichten. Ein weiterer russischer Irrtum ist die Ansicht, dass in der Ukraine eine prorussische Regierung installiert werden könnte. Diese Meinung vertrat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit der Washington Post.

„Charkiw, das sich unter der Kontrolle der ukrainischen Regierung befindet, kann besetzt werden. Russland braucht einen Vorwand: Es wird behaupten, es schütze die russischsprachige Bevölkerung. Nach der Besetzung und Annexion der Krim wissen wir, dass dies möglich ist und geschehen kann. Aber ich weiß nicht, was sie tun werden, denn es sind große Städte. Charkiw hat mehr als 1 Million Einwohner. Es wird nicht nur eine Besetzung sein, sondern der Beginn eines groß angelegten Krieges“, sagte Selenskyj.

Auf die Frage, ob die Russen versuchen könnten, Gebiete zu beschlagnahmen, um Landverbindungen zur Krim und einen Stausee nördlich der Krim zu schaffen, um die Wasserversorgung der Halbinsel zu verbessern, sagte Selenskyj: „Ich würde sagen, dass es realistisch ist, wenn Russland beschließt, zu eskalieren; natürlich werden sie es in den Gebieten tun, in denen Menschen, die historisch mit Russland gelebt haben, familiäre Bindungen haben“.

Er betonte, dass die Ukraine die besetzten Gebiete nicht vergisst. „Sie wollen, dass wir und die Welt die Krim vergessen. Sie haben es besetzt und Separatisten im Donbass genährt. Sie werden bereit sein, uns den Donbass zu geben, wenn wir die Krim vergessen. Niemand wird die Krim vergessen“, sagte er.

Selenskyj sagte auch, dass es unmöglich sei, eine von Russland kontrollierte Regierung in der Ukraine einzusetzen. „Es ist unmöglich, eine Regierung zu bilden, die vollständig von Russland kontrolliert wird. Selbst wenn sie es tun, wird es die kurzlebigste Regierung sein, weil die Menschen sie einfach nicht akzeptieren werden“, sagte er.

„Vielleicht denkt Putin, dass die meisten Ukrainer ihn und seine Politik unterstützen. Ich denke, es ist ein großer Fehler, so zu denken“, fügte der Präsident hinzu.

Selenskyj sagte auch, dass die Hauptaufgabe die Erhaltung des ukrainischen Territoriums bleibt…