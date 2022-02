Selenskyj: Die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem gemeinsamen Briefing mit den Präsidenten Litauens und Polens am Mittwoch, 23. Februar, in Kiew. „Es ist kein Geheimnis, dass Budapest nicht funktioniert, und Ihnen und mir ist klar, dass die Ukraine heute keinem Sicherheitsbündnis angehört. Wir verteidigen uns selbst, mit der Unterstützung unserer Partner. Aber es sind die Ukrainer, die sterben, also braucht die Ukraine Sicherheitsgarantien, klar, konkret und schon jetzt, denn wir wollen wissen, dass wir unsere Leute, unsere Häuser schützen können. Und nicht nur wir selbst. Es ist sehr wichtig, die Unterstützung anderer Partner zu haben“, sagte Selenskyj.

Er ist der Meinung, dass Russland zu den Ländern gehören sollte, die Sicherheitsgarantien geben.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich dem russischen Präsidenten schon oft vorgeschlagen habe, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und zu reden, denn es geht um den Dialog und nicht um Bedingungen. Ich denke schon“, fügte Selenskyj hinzu.

Selenskyj sagte letzte Woche, dass die westlichen Partner der Ukraine ein System von Garantien bieten sollten, das dem der NATO-Länder nicht nachsteht. Seiner Ansicht nach sollten Russland und die USA ein „globales Sicherheitsdokument“ unterzeichnen, das auch Klauseln zur Ukraine enthalten würde.

Russland sagt, dass es die Sicherheit der Ukraine nicht allein diskutieren wird…