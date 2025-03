Die Ukrainer haben es nicht eilig, die TP-Strafen zu bezahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit Anfang des Jahres wurden in der Ukraine 9.658 Verfahren wegen überfälliger und unbezahlter Bußgelder von Verrechnungspreisunternehmen eröffnet, was laut Opendatabot fast dasselbe ist wie für das gesamte Jahr 2023 – 10.541 Verfahren. Es wird festgestellt, dass die Ukrainer es nicht eilig haben, Bußgelder zu bezahlen. So sind 23% der im Jahr 2023 eröffneten Verfahren noch nicht bezahlt worden. Von den Bußgeldschulden des letzten Jahres sind 52% nicht bezahlt worden. In diesem Jahr werden die Ukrainer in den folgenden Regionen am aktivsten mit Bußgeldern belegt: – Region Dnipro – 1.053 Verfahren – Kiew – 1.003 – Region Poltawa – 916. Fast die Hälfte der überfälligen Bußgelder in diesem Jahr wurde an Ukrainer im Alter von 25-35 Jahren ausgestellt. Zur Erinnerung: Von Dezember 2024 bis März 2025, dem Zeitraum der Wiederherstellung der staatlichen Register nach einem groß angelegten Cyberangriff durch die Russische Föderation, haben die Ukrainer mehr als 164.000 neue Schulden angehäuft.